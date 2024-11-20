Придётся смириться: В Британии назвали условия для завершения конфликта на Украине в 2025 году

Украине придётся признать, что новые регионы останутся с Россией. Об этом пишет британское издание Economist в прогнозе событий на 2025 год.

Эксперты журнала полагают, что горячая фаза конфликта на Украине может закончиться уже в 2025 году. В значительной степени на это повлияет возросшее давление на Киев Запада, который испытывает проблему с оказанием дальнейшей финансово-военной помощи Незалежной. В то же время аналитики считают, что любая мирная договорённость будет предусматривать сохранение новых регионов за Россией.

«Украина должна будет признать потерю некоторых <...> территорий», — говорится в тексте.

Подобное соглашение потребует гарантий безопасности для Киева, уточняет The Economist. Однако на членство в НАТО Украине вряд ли стоит рассчитывать, по крайней мере пока во главе США будет находиться Дональд Трамп.