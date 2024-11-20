Придётся смириться: В Британии назвали условия для завершения конфликта на Украине в 2025 году
The Economist: Украине придётся признать утрату части территорий
Украине придётся признать, что новые регионы останутся с Россией. Об этом пишет британское издание Economist в прогнозе событий на 2025 год.
Эксперты журнала полагают, что горячая фаза конфликта на Украине может закончиться уже в 2025 году. В значительной степени на это повлияет возросшее давление на Киев Запада, который испытывает проблему с оказанием дальнейшей финансово-военной помощи Незалежной. В то же время аналитики считают, что любая мирная договорённость будет предусматривать сохранение новых регионов за Россией.
«Украина должна будет признать потерю некоторых <...> территорий», — говорится в тексте.
Подобное соглашение потребует гарантий безопасности для Киева, уточняет The Economist. Однако на членство в НАТО Украине вряд ли стоит рассчитывать, по крайней мере пока во главе США будет находиться Дональд Трамп.
«Пока идут переговоры, может возникнуть полузамороженный конфликт. Да, несовершенно, но гораздо лучше, чем то, как обстоят дела сейчас», — заключил The Economist.
Ранее в западной прессе появились сообщения о том, что российский лидер Владимир Путин и выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп могут в скором будущем обсудить завершение украинского конфликта. Этот вопрос уже комментировал официальный спикер Кремля Дмитрий Песков, подтвердивший, что президент России готов переговорам на эту тему, но от американской стороны таких предложений пока не было.
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