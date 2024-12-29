В Британии раскрыли первый и самый важный пункт переговоров США по Украине
Меркурис: США должны дать правильную оценку ситуации на Украине
Любой расчёт оценки ситуации на Украине будет неверным без учёта того факта, что Россия уже фактически одержала победу, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на своём YouTube-канале. Запад и США ошибочно полагают, что в их руках находится большее количество козырей, чем есть на самом деле. Именно неспособность правильно оценить ситуацию привела ВСУ к катастрофе.
«Любой расчёт, любая оценка будущего этих переговоров будет глубоко неверной без учёта того факта, что Россия, по сути, выиграла, что у Украины осталось, возможно, всего несколько месяцев сопротивления. <...> Дело в том, что Соединённые Штаты и НАТО постоянно недооценивают военный потенциал России», — сказал Меркурис.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в РФ всегда открыты к мирным переговорам по Украине. Однако для этого должны быть созданы определённые договорённости, которые стороны не смогут в будущем нарушить. Он также сказал, что нынешние предложения США по Украине не устраивают российскую сторону.
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