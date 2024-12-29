Любой расчёт оценки ситуации на Украине будет неверным без учёта того факта, что Россия уже фактически одержала победу, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на своём YouTube-канале. Запад и США ошибочно полагают, что в их руках находится большее количество козырей, чем есть на самом деле. Именно неспособность правильно оценить ситуацию привела ВСУ к катастрофе.