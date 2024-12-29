США не хотят мира на Украине, заявил Лавров

Действующая и будущая администрация США имеет достаточно рычагов воздействия на Киев, чтобы склонить его к переговорам с Россией. Однако как заявил в интервью РИА «Новости» Сергей Лавров, в Вашингтоне не хотят мира между РФ и Украиной, что подтверждают регулярные поставки оружия для ВСУ со стороны Америки.