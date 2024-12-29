США не хотят мира на Украине, заявил Лавров
Лавров: США могут принудить Киев к переговорам с РФ своими рычагами воздействия
Действующая и будущая администрация США имеет достаточно рычагов воздействия на Киев, чтобы склонить его к переговорам с Россией. Однако как заявил в интервью РИА «Новости» Сергей Лавров, в Вашингтоне не хотят мира между РФ и Украиной, что подтверждают регулярные поставки оружия для ВСУ со стороны Америки.
«Если бы в Вашингтоне, действительно, хотели положить конец конфликту, то прекратили бы поставки оружия Киеву, потребовали от своих сателлитов последовать примеру и приказали своим киевским марионеткам прекратить огонь, возобновить переговорный процесс без всяких условий, отменив указ Зеленского о запрете самому себе переговоров с руководством России», — пояснил министр.
Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам с Украиной. Однако в данный момент мирному урегулированию конфликта мешает позиция Киева, что подтверждают в Кремле. Глава государства Владимир Путин также подчёркивает, что Москва согласна заключить мир с Украиной на основе взаимных компромиссов.
Telegram / МИД России