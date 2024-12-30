Новости СВО. ВС РФ взяли Новотроицкое, взломали оборону ВСУ под Красноармейском, Украина потеряла Курахово, 30 декабря Армия России разматывает ВСУ в Курской области, боевики бегут из окружения в ДНР, Греция поддержала Киев антикварными боеприпасами — дайджест Life.ru. 29 декабря, 21:07 Боевые действия в зоне проведения СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 30 декабря

До 400 украинских боевиков погибло в Курской области за последние сутки. Бессмысленно умирает противник в контратаках. Три таких подразделения ВСУ попытались провести, но в результате стрелкового боя штурмовые группы превратились в груз 200. Продвижение наших бойцов зафиксировано в окрестностях населённого пункта Леонидово и в Суджанском районе. Журналисты Associated Press выяснили, что украинцы не успевают даже вывозить своих убитых. Тех, кто остался на российской территории, записывают в пропавшие без вести. До живых вэсэушников начало доходить, чем может обернуться наступление в Курской области, кроме потери Донбасса.

— Мы будем сражаться здесь, потому что, если мы отступим к нашим границам, они на этом не остановятся, а продолжат наступать, — уверен один из боевиков, работающих с БПЛА.

Как раз из соседней, Сумской области в Россию сбежал бывший лётчик Владимир Попович. Он служил в транспортной авиации, но был переведён в 129-ю бригаду территориальной обороны. Пилот принял решение перейти на сторону России.

Работа тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк» по позициям украинских боевиков. Видео © Telegram / U_G_M

Донецкая Народная Республика, 30 декабря

В США признали потерю Украиной Курахова. В журнале Newsweek считают, что взятие этого города даст России плацдарм для проведения других наступательных операций. На самом деле освобождение Курахова продолжается. Сейчас войска проводят зачистку местной ТЭС. Фактически это последний оплот сопротивления ВСУ в населённом пункте. Сообщается, что на этом направлении освобождено Шевченко, то есть ВС РФ обходят вражеский укрепрайон.

На Покровском направлении российский флаг поднят над селом Новотроицким. Армия России продолжает обходить Покровск с востока. Из Новотроицкого можно развить наступление и перерезать трассу в Днепропетровскую область. Военный корреспондент Александр Коц считает, что сам Покровск никто не будет штурмовать в лоб. Здесь будет окружение, далее группировка ВСУ теряет снабжение и отступает. Вэсэушники, находящиеся в Великой Новосёлке, рассказали реальную ситуацию в городе, который в ближайшее время будет освобождён.

Российские военные в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

— Держим оборону в Великой Новосёлке. Ситуация крайне тяжёлая, сейчас мы практически находимся в окружении! Несмотря на это, командование не даёт приказ на выход. Если мы не выйдем отсюда сейчас, мы не выйдем никогда, — пожаловался боевик.

Продвижение идёт и на севере ДНР. Практически зачищено село Терны. Наступление на этом участке фронта даёт возможность выйти к Северску и Красному Лиману. В Часове Яре ВС РФ освободили микрорайон Десятку. Пленные, взятые в этом городе, сообщают, что боекомплекта им хватает на трое суток. А дальше либо плен, либо бегство. Никакой ротации не предусмотрено.

Тактика, которая уничтожает ВСУ

Автор немецкого издания Business Insider Джейк Эпштейн обратил внимание на тактику российских войск. По его словам, ВС РФ ведут наступления маленькими группами и днём и ночью. Противостоять таким накатам получается слабо.

— Это смерть от тысячи порезов. Это большой вызов для недоукомплектованных подразделений, — считает Дара Массикот, проводившая исследования по украинскому конфликту.

Оператор аккуратно подлетел к САУ противника и поразил цель. Видео © Telegram / Портфель Генштаба

ВСУ не получается сдержать атаки, в том числе из-за нехватки личного состава. Отмечается, что подобный метод ведения боевых действий применялся в Бахмуте и Авдеевке. Если учесть, что эти населённые пункты перешли под контроль России, то «тысячу порезов» можно назвать успешной тактикой.

Новые ракеты для Украины

Украина получит от Греции 24 ракеты RIM-7 Sea Sparrow. Боеприпасы этого семейства Киев ранее брал у Вашингтона. Их переделали так, чтобы можно были использовать в ЗРК «Бук», хотя изначально они предназначались для защиты кораблей. Ракеты, передаваемые Афинами, никак не повлияют на нанесение ударов по тыловым районам Украины. RIM-7 Sea Sparrow был принят на вооружение в 1976 году. Дальность стрельбы всего 30 километров, а высота — 15 километров. С такими параметрами их место уже в музее.

Авторы Даниил Черных