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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
29 декабря, 05:36
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Лётчик ВСУ сдался в плен российским военным в Курской области

Украинский лётчик Попович сдался в плен российским военным в Курской области

В ходе боёв в Курской области ВС РФ успешно захватили в плен украинского лётчика. Им оказался 47-летний Владимир Попович, служивший в 456-й бригаде транспортной авиации на авиабазе Гавриловка под Винницей.

Как сообщил связанный с группировкой войск «Север» телеграм-канал «Северный ветер», после атаки Украины на Курскую область жизнь лётчика сильно переменилась. Всю жизнь находившись на службе, Попович неожиданно получил уведомление о переводе из ВВС в 129-ю бригаду территориальной обороны. На подготовку отвели всего несколько дней, после чего распределили по батальонам. Военного отправили в Сумскую область для охраны границы, однако он принял решение бежать — и сдался в плен.

«Что же касается самого факта пленения нашими бойцами бывшего авиатора, то это является лишь очередным доказательством, что сегодня командование ВСУ уже не видит смысла в инженерах, лётчиках, военнослужащих подразделений ПВО, РЭБ, военных химиках и др. - их всех превращают в «пушечное мясо», которым Киев безуспешно пытается остановить продвижение Северян в Курской области», — рассказали в группировке.

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Ранее в ВСУ заявили об отходе на последнюю линию обороны в Днепропетровской области. Сообщается, что населённые пункты Удачное и Котлино станут доступнее для ВС России в случае потери киевским режимом Нововасильевки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Piotr Zajc

Мария Любицкая
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