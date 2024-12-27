Инструкции по сдаче в плен украинским солдатам доставили на беспилотнике. По их словам, командование полностью отказалось от них, буквально «кинуло на мясо». Военные провели неделю без еды и воды и полагались лишь на себя. Попав в плен, они удивились хорошему отношению со стороны российских военных. Пленные призвали бывших боевых товарищей последовать их примеру и сложить оружие, потому что от киевского режима ничего хорошего ждать не стоит.