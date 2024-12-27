«Нас кинули на мясо»: Семеро солдат из охраны Генштаба ВСУ сдались в плен в ДНР
НМ ДНР: Семеро солдат из охраны Генштаба ВСУ сдались в плен под Дзержинском
Группа украинских солдат сдалась в плен бойцам 132-й бригады Вооруженных сил (ВС) России в районе Дзержинска (украинское название — Торецк) ДНР. Об этом доложил телеграм-канал «Народная милиция ДНР».
Семеро солдат из охраны Генштаба ВСУ сдались в плен под Дзержинском. Видео © Telegram / Народная милиция ДНР
«В районе населённого пункта Дзержинск семеро военнослужащих 101-й бригады охраны украинского генштаба сдались в плен военнослужащим 132-й бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ», — говорится в сообщении.
Инструкции по сдаче в плен украинским солдатам доставили на беспилотнике. По их словам, командование полностью отказалось от них, буквально «кинуло на мясо». Военные провели неделю без еды и воды и полагались лишь на себя. Попав в плен, они удивились хорошему отношению со стороны российских военных. Пленные призвали бывших боевых товарищей последовать их примеру и сложить оружие, потому что от киевского режима ничего хорошего ждать не стоит.
Ранее в ВСУ заявили об отходе на последнюю линию обороны в Днепропетровской области. Сообщается, что населённые пункты Удачное и Котлино станут доступнее для ВС России в случае потери киевским режимом Нововасильевки.
Telegram / Народная милиция ДНР