Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 декабря, 14:16

В ВСУ заявили об отходе на последнюю линию обороны в Днепропетровской области

Вооружённым силам Украины (ВСУ) приходится вынужденно отступать к Днепропетровской области с подконтрольных Киеву территорий Донецкой Народной Республики (ДНР) на «последнюю линию обороны» в указанном регионе. Об этом сообщил украинский военный с позывным «Мучной».

«Последняя линия перед Днепром. Сейчас начинаем постепенно оттягиваться к основной линии обороны перед границей Днепропетровской области. Наши казаки вынуждены сделать откат на запад в район Новоалександровки — Надеждинки [населённые пункты в ДНР]. Тем более придётся ещё отходить и из Нововасильевки. Враг считает, что Нововасильевка долго не продержится, так как она уже охвачена по обе стороны», — написал военный в телеграм-канале.

По словам бойца, населённые пункты Удачное и Котлино станут доступнее для ВС России в случае потери ВСУ Нововасильевки. «Мучной» также отметил, что украинские войска могут утратить контроль над селом Ясенево — логистическим узлом, потеря которого ухудшит коммуникацию подразделений ВСУ. Кроме того, наблюдается угроза южнее района Славянки и Петропавловки. Потеря указанного направления упростит движение в сторону села Андреевка, подытожил военный.

Армия России поразила цех сборки украинских дронов в Днепропетровской области
Армия России поразила цех сборки украинских дронов в Днепропетровской области

А ранее Life.ru сообщал, что подразделения ВСУ в Великой Новосёлке попали в тяжёлое положение. Российские военные полностью взяли под контроль основную трассу снабжения подразделений противника и продолжают обхват указанного посёлка.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar