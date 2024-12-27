В ВСУ заявили об отходе на последнюю линию обороны в Днепропетровской области

Вооружённым силам Украины (ВСУ) приходится вынужденно отступать к Днепропетровской области с подконтрольных Киеву территорий Донецкой Народной Республики (ДНР) на «последнюю линию обороны» в указанном регионе. Об этом сообщил украинский военный с позывным «Мучной».

«Последняя линия перед Днепром. Сейчас начинаем постепенно оттягиваться к основной линии обороны перед границей Днепропетровской области. Наши казаки вынуждены сделать откат на запад в район Новоалександровки — Надеждинки [населённые пункты в ДНР]. Тем более придётся ещё отходить и из Нововасильевки. Враг считает, что Нововасильевка долго не продержится, так как она уже охвачена по обе стороны», — написал военный в телеграм-канале.

По словам бойца, населённые пункты Удачное и Котлино станут доступнее для ВС России в случае потери ВСУ Нововасильевки. «Мучной» также отметил, что украинские войска могут утратить контроль над селом Ясенево — логистическим узлом, потеря которого ухудшит коммуникацию подразделений ВСУ. Кроме того, наблюдается угроза южнее района Славянки и Петропавловки. Потеря указанного направления упростит движение в сторону села Андреевка, подытожил военный.