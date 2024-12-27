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Регион
27 декабря, 06:15

Без снабжения: Рогов оценил положение дел ВСУ в Великой Новосёлке

Рогов: Подразделения ВСУ в Великой Новосёлке попали в тяжёлое положение

Подразделения ВСУ в Великой Новосёлке Времевского направления оказались в крайне тяжёлом положении дел без возможности получения снабжения. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов

«Боевики ВСУ в Великой Новоселке попали в тяжёлое положение. Наши войска полностью взяли под контроль основную трассу снабжения подразделений противника и продолжают обхват посёлка», — приводит его слова агентство РИА «Новости».

Чиновник добавил, что российские войска подобрались к границе населённого пункта со всех сторон, чтобы сомкнуть кольцо и взять противника в окружение.

Группа иностранных наёмников уничтожена при попытке бегства из Великой Новосёлки
Группа иностранных наёмников уничтожена при попытке бегства из Великой Новосёлки

Ранее Рогов докладывал, что более сотни украинских военных оказались в котле к югу от посёлка Великая Новосёлка, где находится крупный командный центр. Сообщалось, что при отказе пойти в плен, все будут уничтожены.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Николай Рюмин
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