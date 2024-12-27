Подразделения ВСУ в Великой Новосёлке Времевского направления оказались в крайне тяжёлом положении дел без возможности получения снабжения. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов

«Боевики ВСУ в Великой Новоселке попали в тяжёлое положение. Наши войска полностью взяли под контроль основную трассу снабжения подразделений противника и продолжают обхват посёлка», — приводит его слова агентство РИА «Новости».

Чиновник добавил, что российские войска подобрались к границе населённого пункта со всех сторон, чтобы сомкнуть кольцо и взять противника в окружение.