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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
27 декабря, 10:30

Больше полусотни украинских солдат нашли спасение в плену ВС РФ

Минобороны: ВС РФ за неделю взяли в плен 51 солдата ВСУ

В период с 21 по 27 декабря больше полусотни украинских солдат попали в плен в ходе боёв в зоне спецоперации (СВО). Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения взят в плен 51 украинский военнослужащий», — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru сообщал, что вся жилая территория Курахово в ДНР была освобождена от ВСУ. Согласно нашим данным, во время обхода зоны зачистки в домах были обнаружены тела 28 неопознанных гражданских лиц. У всех погибших были сквозные огнестрельные ранения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Мария Любицкая
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