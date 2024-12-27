Больше полусотни украинских солдат нашли спасение в плену ВС РФ

В период с 21 по 27 декабря больше полусотни украинских солдат попали в плен в ходе боёв в зоне спецоперации (СВО). Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения взят в плен 51 украинский военнослужащий», — говорится в сообщении.