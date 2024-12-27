Больше полусотни украинских солдат нашли спасение в плену ВС РФ
Минобороны: ВС РФ за неделю взяли в плен 51 солдата ВСУ
В период с 21 по 27 декабря больше полусотни украинских солдат попали в плен в ходе боёв в зоне спецоперации (СВО). Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение недели на линии боевого соприкосновения взят в плен 51 украинский военнослужащий», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал, что вся жилая территория Курахово в ДНР была освобождена от ВСУ. Согласно нашим данным, во время обхода зоны зачистки в домах были обнаружены тела 28 неопознанных гражданских лиц. У всех погибших были сквозные огнестрельные ранения.
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