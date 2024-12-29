Потери ВСУ в Курской области превысили 45 тысяч военных

За прошедшие сутки ВСУ в Курской области потеряли до 400 военных и кучу техники, включая три танка. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих, уничтожены три танка, три боевые машины пехоты (БМП), бронетранспортёр (БТР), три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, миномёт, 13 расчётов FPV-дронов и станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ)», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно информации Минобороны, всего за время боёв в курском приграничье противник потерял более 45 220 солдат, 262 танка, 203 БМП, 142 БТР и 1349 боевых бронированных машин. Также ВСУ лишились 1231 автомобилей, 336 артиллерийских орудий и 42 пусковых установок РСЗО, включая 11 HIMARS и шесть MLRS производства США. Кроме того, были уничтожены 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 83 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы и четыре РЛС ПВО.