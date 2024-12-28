«Бесславная участь»: В Госдуме вынесли приговор остаткам ВСУ в курском приграничье
Депутат Шеремет: ВСУ в Курской области ждёт бесславная участь, им лучше сдаться
Остатки подразделений ВСУ в Курской области ждёт бесславная участь, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, украинские военнослужащие могут сохранить свои жизнь только сдавшись в плен. Парламентарий отметил, что курское приграничье для Киева было политическим демаршем, призванным «выдавить» из Запада новый транш военной помощи.
«Остатки группировки ВСУ в Курской области ждёт бесславная участь, авантюра киевского режима для многих из них уже стала билетом в один конец. Командование ВСУ уготовило своим солдатам роль жертв. Выход для них из создавшегося положения вижу один — сдача в плен», — рассказал Шеремет в интервью РИА «Новости».
Командование ВСУ, по словам Шеремета, проявляет равнодушие к своему личному составу. Он утверждает, что бойцов отправляют на «мясные штурмы», ставя перед ними заведомо невыполнимые задачи. После этого руководство просто объявляет погибших пропавшими без вести, чтобы избежать выплат семьям.
Ранее стало известно, что бойцы ВСУ четыре дня держали жительницу Курской области в погребе. Рядом с ней приставили солдата с автоматом.
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