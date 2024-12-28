Остатки подразделений ВСУ в Курской области ждёт бесславная участь, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, украинские военнослужащие могут сохранить свои жизнь только сдавшись в плен. Парламентарий отметил, что курское приграничье для Киева было политическим демаршем, призванным «выдавить» из Запада новый транш военной помощи.

«Остатки группировки ВСУ в Курской области ждёт бесславная участь, авантюра киевского режима для многих из них уже стала билетом в один конец. Командование ВСУ уготовило своим солдатам роль жертв. Выход для них из создавшегося положения вижу один — сдача в плен», — рассказал Шеремет в интервью РИА «Новости».

Командование ВСУ, по словам Шеремета, проявляет равнодушие к своему личному составу. Он утверждает, что бойцов отправляют на «мясные штурмы», ставя перед ними заведомо невыполнимые задачи. После этого руководство просто объявляет погибших пропавшими без вести, чтобы избежать выплат семьям.