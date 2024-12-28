Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 декабря, 17:13
4076

«Автоматчика приставили»: ВСУшники четыре дня держали жительницу курского приграничья в погребе

RT: Бойцы ВСУ четыре дня держали жительницу Курской области в погребе

Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) четыре дня продержали жительницу Курской области в погребе. Пенсионерка рассказала, что украинским военнослужащим было выгодно расположение её дома, сообщает RT.

Пенсионерка рассказала, что ВСУ держали её в погребе под Курском. Видео © Telegram / RT на русском

«Позиция хорошая. Видно всё кругом. И как они объяснили, чтобы не болтались у них под ногами — они нас в погреб», — пояснила женщина.

По её словам, к погребу рядом приставили солдата с автоматом. Кроме того, украинские военные готовили себе еду из продуктов курян. Пострадавшая уточнила, что спустя четверо суток ночью приехала машина и забрала оккупировавших её дом бойцов ВСУ. Только тогда ей удалось покинуть дом безопасно, При этом женщина не уточнила, сколько в погребе было человек помимо неё.

«Было страшно»: Жительница Суджи рассказала о зверствах ВСУ в Курской области
«Было страшно»: Жительница Суджи рассказала о зверствах ВСУ в Курской области

А ранее Life.ru сообщал, что украинские военные заживо сожгли женщину-инвалида и убили мирного жителя в Курской области. Военные следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело после случившегося.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ВСУ
  • Ситуация в Курской области
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar