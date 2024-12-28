«Автоматчика приставили»: ВСУшники четыре дня держали жительницу курского приграничья в погребе

Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) четыре дня продержали жительницу Курской области в погребе. Пенсионерка рассказала, что украинским военнослужащим было выгодно расположение её дома, сообщает RT.

Пенсионерка рассказала, что ВСУ держали её в погребе под Курском. Видео © Telegram / RT на русском

«Позиция хорошая. Видно всё кругом. И как они объяснили, чтобы не болтались у них под ногами — они нас в погреб», — пояснила женщина.

По её словам, к погребу рядом приставили солдата с автоматом. Кроме того, украинские военные готовили себе еду из продуктов курян. Пострадавшая уточнила, что спустя четверо суток ночью приехала машина и забрала оккупировавших её дом бойцов ВСУ. Только тогда ей удалось покинуть дом безопасно, При этом женщина не уточнила, сколько в погребе было человек помимо неё.