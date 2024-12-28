«Автоматчика приставили»: ВСУшники четыре дня держали жительницу курского приграничья в погребе
RT: Бойцы ВСУ четыре дня держали жительницу Курской области в погребе
Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) четыре дня продержали жительницу Курской области в погребе. Пенсионерка рассказала, что украинским военнослужащим было выгодно расположение её дома, сообщает RT.
Пенсионерка рассказала, что ВСУ держали её в погребе под Курском. Видео © Telegram / RT на русском
«Позиция хорошая. Видно всё кругом. И как они объяснили, чтобы не болтались у них под ногами — они нас в погреб», — пояснила женщина.
По её словам, к погребу рядом приставили солдата с автоматом. Кроме того, украинские военные готовили себе еду из продуктов курян. Пострадавшая уточнила, что спустя четверо суток ночью приехала машина и забрала оккупировавших её дом бойцов ВСУ. Только тогда ей удалось покинуть дом безопасно, При этом женщина не уточнила, сколько в погребе было человек помимо неё.
А ранее Life.ru сообщал, что украинские военные заживо сожгли женщину-инвалида и убили мирного жителя в Курской области. Военные следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело после случившегося.
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