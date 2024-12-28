Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 декабря, 10:09

«Было страшно»: Жительница Суджи рассказала о зверствах ВСУ в Курской области

Жительница Суджи рассказала, как ВСУ убивали горожан и обстреливали их дома

Вторгнувшиеся в российское приграничье бойцы ВСУ совершали военные преступления в Курской области. Эвакуированная жительница Суджи рассказала, что украинские военные убивали мирных граждан. В беседе со следователями она подчернила, что враг обстреливал их ещё до вторжения.

«Были попадания, были разрушения, было страшно», — цитирует женщину 360.ru.

Россиянка решила покинуть Суджу, когда поняла, что находится всего в восьми километрах от эпицентра боевых действий. Эвакуироваться в Курск ей помогли соседи. Сейчас она живёт в пункте временного размещения в Нижегородской области вместе с мужем. Супругам выделили отдельный номер со всеми удобствами.

Путин ответил на вопрос о жилищных сертификатах для курян и белгородцев
Путин ответил на вопрос о жилищных сертификатах для курян и белгородцев

Ранее ВСУ обвинили Киев в сдаче Донбасса после неудачной атаки под Курском. Тем временем политолог раскрыл коварные планы ВСУ на 2025 год. А в США допустили побег ВСУ из Курской области в ближайшие месяцы. Кстати, потери ВСУ за время боёв в Курской области перевалили за 44,5 тысячи человек.

Обложка ©

Telegram / Zelenskiy / Official

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Ситуация в Курской области
  • ВСУ
  • Украина
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar