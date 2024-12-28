«Было страшно»: Жительница Суджи рассказала о зверствах ВСУ в Курской области

Вторгнувшиеся в российское приграничье бойцы ВСУ совершали военные преступления в Курской области. Эвакуированная жительница Суджи рассказала, что украинские военные убивали мирных граждан. В беседе со следователями она подчернила, что враг обстреливал их ещё до вторжения.

Россиянка решила покинуть Суджу, когда поняла, что находится всего в восьми километрах от эпицентра боевых действий. Эвакуироваться в Курск ей помогли соседи. Сейчас она живёт в пункте временного размещения в Нижегородской области вместе с мужем. Супругам выделили отдельный номер со всеми удобствами.