Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) на фоне продвижения ВС РФ считают, что Киев своей операцией в Курской области просто «продал Донбасс». Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

«Всё, о чем сейчас могут думать военные, это то, что Донбасс просто продали ... По какой цене?» — указал украинский военнослужащий.

По информации агентства, российские войска на Донбассе приблизились к важнейшему узлу снабжения, из-за чего некоторые украинские военнослужащие начали сомневаться в целесообразности операции под Курском. Солдаты ВСУ считают, что армия также не готова к контрнаступлению ВС России в указанном российском регионе.

А ранее Life.ru писал, что в США допустили побег украинских войск из Курской области в ближайшие месяцы. Кроме того, весной 2025 года ВСУ должны будут отступить или оказаться перед угрозой окружения.