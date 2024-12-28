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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
28 декабря, 08:49

«Просто продали»: ВСУ обвинили Киев в сдаче Донбасса после неудачной атаки под Курском

AP: ВСУ обвинили Киев в продаже Донбасса после провальной операции под Курском

Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) на фоне продвижения ВС РФ считают, что Киев своей операцией в Курской области просто «продал Донбасс». Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

«Всё, о чем сейчас могут думать военные, это то, что Донбасс просто продали ... По какой цене?» — указал украинский военнослужащий.

По информации агентства, российские войска на Донбассе приблизились к важнейшему узлу снабжения, из-за чего некоторые украинские военнослужащие начали сомневаться в целесообразности операции под Курском. Солдаты ВСУ считают, что армия также не готова к контрнаступлению ВС России в указанном российском регионе.

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А ранее Life.ru писал, что в США допустили побег украинских войск из Курской области в ближайшие месяцы. Кроме того, весной 2025 года ВСУ должны будут отступить или оказаться перед угрозой окружения.

Напомним, рано утром 6 августа подразделения ВСУ попытались вторгнуться в Курскую область с целью захвата территории РФ, однако их продвижение было остановлено. По последним данным, за время боевых действий в приграничной зоне противник потерял более 44 тысяч военнослужащих и 259 танков. Российские бойцы продолжают выдавливать врага со своей земли.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Дарья Нарыкова
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