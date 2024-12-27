В США допустили побег ВСУ из Курской области в ближайшие месяцы

В Соединённых Штатах считают, что ВСУ могут утратить контроль над занятыми позициями в Курской области уже в ближайшие месяцы. Это значительно ослабит влияние Киева на будущих мирных переговорах с Россией, сообщает Bloomberg со ссылкой на правительственные источники в Вашингтоне.

«Украинские войска, скорее всего, смогут удерживать захваченную территорию только до весны, если не начнут отступление», — сказал собеседник агентства.

Он также считает, что весной 2025 года ВСУ должны будут отступить или оказаться перед угрозой окружения. Украинская армия уже потеряла около половины ранее занятых территорий, а наступление ВС РФ лишь усугубит её положение.

По словам другого собеседника агентства, украинские чиновники рассчитывали использовать занятую территорию под Курском как рычаг давления в мирных переговорах с РФ. Однако теперь ситуация для Киева осложняется нехваткой людских ресурсов и неопределённостью в поставках вооружений со стороны США и других западных союзников.