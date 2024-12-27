За всё время боёв в Курской области ВСУ потеряли уже более 44 570 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«За время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 44 570 военнослужащих, 259 танков, 199 боевых машин пехоты, 1345 боевых бронированных машин, 1211 автомобилей, и 42 пусковые установки РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны также уточнили, что только за прошедшие сутки Киев лишился 600 военных, а также четырёх танков, двух БМП, 24 боевых бронированных машин и семи артиллерийских орудий, в том числе 155-мм САУ «Богдана» и шести миномётов.