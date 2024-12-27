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Регион
27 декабря, 10:55

Потери ВСУ за время боёв в Курской области перевалили за 44,5 тысячи человек

Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 44 570 военных за время боёв в Курской области

За всё время боёв в Курской области ВСУ потеряли уже более 44 570 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«За время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 44 570 военнослужащих, 259 танков, 199 боевых машин пехоты, 1345 боевых бронированных машин, 1211 автомобилей, и 42 пусковые установки РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны также уточнили, что только за прошедшие сутки Киев лишился 600 военных, а также четырёх танков, двух БМП, 24 боевых бронированных машин и семи артиллерийских орудий, в том числе 155-мм САУ «Богдана» и шести миномётов.

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Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили два населённых пункта в зоне проведения СВО. Речь идёт о населённых пунктах Ивановка в ДНР и Загрызово в Харьковской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Мария Любицкая
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