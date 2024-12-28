Как вермахт: Политолог раскрыл коварные планы ВСУ на 2025 год
Политолог Кашин спрогнозировал новое наступление ВСУ в 2025 году
Политолог спрогнозировал новое наступление ВСУ в 2025 году. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Несмотря на многочисленные проблемы на действующей линии фронта, в 2025 году ВСУ могут предпринять попытку нового наступления, спрогнозировал директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. По его словам, командование украинской армии рассчитывает на психологическую атаку, сопоставимую со вторжением в Курскую область.
Кандидат политических наук в интервью «Ленте.ру» сравнил планы ВСУ с действиями вермахта, напомнив, что немецкие войска даже под конец Великой Отечественной войны пытались контратаковать. Тем не менее, сегодня трудно оценить, где именно украинские боевики попытаются перейти в наступление, добавил эксперт.
«ВСУ будут стремиться вернуть себе инициативу на поле боя и перейти к собственным активным действиям. Это совершенно естественно», — отметил политолог.
Ранее бывший боец ВСУ раскрыл соотечественникам горькую правду. Он заявил, что украинский народ находится в заложниках. Кроме того, в США допустили побег ВСУ из Курской области в ближайшие месяцы. Параллельно в Киеве будущих офицеров ВСУ решили обучить штыковым атакам.