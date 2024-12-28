Как вермахт: Политолог раскрыл коварные планы ВСУ на 2025 год

Несмотря на многочисленные проблемы на действующей линии фронта, в 2025 году ВСУ могут предпринять попытку нового наступления, спрогнозировал директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. По его словам, командование украинской армии рассчитывает на психологическую атаку, сопоставимую со вторжением в Курскую область.

Кандидат политических наук в интервью «Ленте.ру» сравнил планы ВСУ с действиями вермахта, напомнив, что немецкие войска даже под конец Великой Отечественной войны пытались контратаковать. Тем не менее, сегодня трудно оценить, где именно украинские боевики попытаются перейти в наступление, добавил эксперт.