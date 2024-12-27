В Киеве будущих офицеров ВСУ решили обучить штыковым атакам

В Сети появились кадры с обучением украинских курсантов Военного института телекоммуникаций и информатизации (ВИТИ) имени Героев Крут в Киеве штыковым атакам. Видео опубликовали в телеграм-канале SLON FM.

Обучение курсантов Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут. Видео © Telegram / SLON FM

«На видео боевая подготовка будущих офицеров за два месяца до выпуска», — уточнили в телеграм-канале.

По словам самих курсантов, преподаватель понимает, что программа давно устарела. Однако учащиеся должны владеть штыковыми атаками, если придёт проверка.

В Минобороны Украины заявили, что учащиеся просто «прикалывались на паре физкультуры». А руководство ВИТИ доказывает, что видео 2019 или 2021 года. Однако курсанты других учебных киевских заведений подтверждают, что в программах включён этот приём рукопашного боя.