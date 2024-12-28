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28 декабря, 01:09

«Украинский народ в заложниках»: Бывший боец ВСУ раскрыл соотечественникам горькую правду

Перешедший на сторону РФ боец ВСУ: Украинцы стали заложниками западных спецслужб

Бывший военнослужащий ВСУ из Ровненской области, который перешёл на сторону России и служит медиком в добровольческом отряде имени Максима Кривоноса, заявил, что украинский народ де-факто находится в заложниках западных спецслужб. Откровениями бойца поделились в РИА «Новости».

«Твоя жизнь принадлежит не тебе и даже не украинской власти. Она принадлежит западным спецслужбам... Украинский народ в заложниках. И даже не в каком-то символическом, а вот в прямом [смысле]. Нет возможности покинуть страну, нет возможности выбирать: жить тебе или умереть», — отметил боец.

По его словам, западное влияние полностью контролирует украинские силовые структуры и медиа. Он считает, что освобождение страны от этого влияния — первостепенная задача. После этого Москве и Киеву будет достаточно «просто честно разговаривать» и «всё очень быстро наладится».

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Ранее украинский военнопленный рассказал, как его сослуживцы заминировали пути для отступления товарищей. По словам бойца, во время эвакуации он разминулся со своими и решил самостоятельно двигаться через мост в Успеновку. Однако там бедолагу ждал неприятный сюрприз от «братьев» по оружию.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Beautiful landscape

Анатолий Цейко
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