Бывший военнослужащий ВСУ из Ровненской области, который перешёл на сторону России и служит медиком в добровольческом отряде имени Максима Кривоноса, заявил, что украинский народ де-факто находится в заложниках западных спецслужб. Откровениями бойца поделились в РИА «Новости».

«Твоя жизнь принадлежит не тебе и даже не украинской власти. Она принадлежит западным спецслужбам... Украинский народ в заложниках. И даже не в каком-то символическом, а вот в прямом [смысле]. Нет возможности покинуть страну, нет возможности выбирать: жить тебе или умереть», — отметил боец.

По его словам, западное влияние полностью контролирует украинские силовые структуры и медиа. Он считает, что освобождение страны от этого влияния — первостепенная задача. После этого Москве и Киеву будет достаточно «просто честно разговаривать» и «всё очень быстро наладится».