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Регион
26 декабря, 18:23

Путин ответил на вопрос о жилищных сертификатах для курян и белгородцев

Путин: Вопрос с жильём в Белгородской и Курской областях надо решать в диалоге

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru

Вопрос о жилищных сертификатах в Белгородской и Курской областях должен быть решён региональными властями в диалоге с людьми. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

«Вы знаете, мы исходим из того, что такие вопросы должны решаться местными и региональными властями в диалоге с людьми. Задача федеральных органов власти, министерства финансов — выделить необходимый финансовый ресурс. У нас эти деньги есть, и мы даём столько, сколько нужно региону», — подчеркнул Путин.

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Ранее глава Минтранса России Роман Старовойт заявил, что все жители курского приграничья получат жилищные сертификаты. Его получение не будет зависеть от того, как сильно разрушен дом.

Ольга Сливченко
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