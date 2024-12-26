Путин ответил на вопрос о жилищных сертификатах для курян и белгородцев
Путин: Вопрос с жильём в Белгородской и Курской областях надо решать в диалоге
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Life.ru
Вопрос о жилищных сертификатах в Белгородской и Курской областях должен быть решён региональными властями в диалоге с людьми. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.
«Вы знаете, мы исходим из того, что такие вопросы должны решаться местными и региональными властями в диалоге с людьми. Задача федеральных органов власти, министерства финансов — выделить необходимый финансовый ресурс. У нас эти деньги есть, и мы даём столько, сколько нужно региону», — подчеркнул Путин.
Ранее глава Минтранса России Роман Старовойт заявил, что все жители курского приграничья получат жилищные сертификаты. Его получение не будет зависеть от того, как сильно разрушен дом.