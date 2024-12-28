ВСУ заживо сожгли женщину-инвалида и убили мирного жителя в Курской области

Военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) убили жителя села Плёхово в Курской области. После этого бойцы подожгли жилой дом, где заживо сгорела женщина-инвалид. Об этом сообщили в пресс-службе военных следственных органов СК РФ.

По информации следствия, 8 декабря в курском селе украинские бойцы убили мирного жителя на участке его дома. Затем они подожгли дом — в это время там находилась женщина с ограниченными возможностями здоровья. Она скончалась на месте от термического воздействия, уточнили в СК.

«ГВСУ СК России возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, совершивших террористический акт против мирного населения Курской области (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ)», — указано в сообщении.