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Регион
28 декабря, 13:08

ВСУ заживо сожгли женщину-инвалида и убили мирного жителя в Курской области

СК: ВСУ подожгли жилой дом в Плёхово под Курском, где погибла женщина-инвалид

Военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) убили жителя села Плёхово в Курской области. После этого бойцы подожгли жилой дом, где заживо сгорела женщина-инвалид. Об этом сообщили в пресс-службе военных следственных органов СК РФ.

По информации следствия, 8 декабря в курском селе украинские бойцы убили мирного жителя на участке его дома. Затем они подожгли дом — в это время там находилась женщина с ограниченными возможностями здоровья. Она скончалась на месте от термического воздействия, уточнили в СК.

«ГВСУ СК России возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, совершивших террористический акт против мирного населения Курской области (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ)», — указано в сообщении.

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А ранее Life.ru писал, что украинские военные убивали мирных граждан под Курском и обстреливали дома. По словам жительницы Суджи, ВСУ атаковали регион ещё до вторжения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ovchinnikova Irina

Дарья Нарыкова
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