Российкие войска провели серию результативных ударов по объектам на Украине
МО РФ: ВС России поразили объекты энергетики ВПК, аэродромы, склады хранения ВСУ
Российские войска нанесли удары по объектам энергетики военно-промышленного комплекса Украины, аэродромам, складам хранения, пунктам управления и местам запуска боевых дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения, пунктам управления и местам запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 143 районах», — говорится в сообщении.
Недавно российские войска освободили ещё один населённый пункт в ДНР. Речь идёт о селе Новотроицкое в Волновахском районе. Ранее солдаты киевского режима были изгнаны из двух населённых пунктов в ДНР и Харьковской области.
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