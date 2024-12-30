Российкие войска провели серию результативных ударов по объектам на Украине

Российские войска нанесли удары по объектам энергетики военно-промышленного комплекса Украины, аэродромам, складам хранения, пунктам управления и местам запуска боевых дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения, пунктам управления и местам запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 143 районах», — говорится в сообщении.