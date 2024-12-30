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Регион
30 декабря, 09:59

Российкие войска провели серию результативных ударов по объектам на Украине

МО РФ: ВС России поразили объекты энергетики ВПК, аэродромы, склады хранения ВСУ

Российские войска нанесли удары по объектам энергетики военно-промышленного комплекса Украины, аэродромам, складам хранения, пунктам управления и местам запуска боевых дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения, пунктам управления и местам запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 143 районах», — говорится в сообщении.

Недавно российские войска освободили ещё один населённый пункт в ДНР. Речь идёт о селе Новотроицкое в Волновахском районе. Ранее солдаты киевского режима были изгнаны из двух населённых пунктов в ДНР и Харьковской области.

Российские силы нанесли удар по ангару ВСУ в Полтавской области
Российские силы нанесли удар по ангару ВСУ в Полтавской области
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fortton

Николай Рюмин
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