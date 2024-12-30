Российские силы нанесли удар по ангару ВСУ в Полтавской области
Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по ангару с техникой ВСУ в Полтавской области
Российские силы нанесли удар по украинскому ангару в Полтавской области, где ВСУ хранили полученную технику. Такое заявление сделал координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«В Полтавской области по ангару, в котором бандеровцы технику прятали, прилетело», — написал Ледебев в телеграм-канале.
А в ночь на 25 декабря ВС РФ провели массированный ракетный удар по различным объектам на территории Украины. Взрывы гремели в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях. Утром вторая волна ракет полетела на врага. В результате ударов на Украине ввели превентивные отключения электричества.
Kandinsky 3.1 / Life.ru