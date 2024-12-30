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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
30 декабря, 07:45

Российские силы нанесли удар по ангару ВСУ в Полтавской области

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по ангару с техникой ВСУ в Полтавской области

Российские силы нанесли удар по украинскому ангару в Полтавской области, где ВСУ хранили полученную технику. Такое заявление сделал координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«В Полтавской области по ангару, в котором бандеровцы технику прятали, прилетело», — написал Ледебев в телеграм-канале.

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А в ночь на 25 декабря ВС РФ провели массированный ракетный удар по различным объектам на территории Украины. Взрывы гремели в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях. Утром вторая волна ракет полетела на врага. В результате ударов на Украине ввели превентивные отключения электричества.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Оксана Попова
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