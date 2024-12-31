Российские силы нанесли утром удары по юго-восточной окраине Киева, предположительно, по одному из штабов или иностранным военным. О целях «ударов возмездия» в ночь на 31 декабря и утром сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«В четыре утра прилетело на юго-восточную окраину Киева. Конкретики пока нет, но по косвенным данным (оцепление СБУ, иностранные »скорые«) прилёт или по какому-то из штабов, или по НАТОвским военным», — информирует подпольщик.

Серия ударов также нанесена по городу Шостка в Сумской области по группе бойцов ВСУ с техникой во время выхода в районе завода Импульс. Ракеты уложили около 10-ти единиц техники и до роты личного состава. Взрывы произошли также в направлении парка Свеса в Шостке, где размещены личный состав дроноводов и заскладированы ударные БПЛА и боезапас. Сопротивление сообщает о нескольких десятках погибших и раненых бойцах ВСУ.

В ночь на 31 декабря под удар попал и завод в Павлограда, где идёт сборка ракет и проходит обучение ВСУ использованию военной техники НАТО. По сведениям подполщика, удар был мощный с детонацией и выбросом пламени.

Прилетело в Кременчуг в направлении Приёмо-отправочного парка «Череднички» ж.д. станции Кременчуг. По сведениям сопротивления, в ангары парка в последнее время часто заезжали груженые фуры в сопровождении солдат ВСУ с сиренами. Подполье считает, что туда завозились, в том числе детали БПЛА и на месте производилась сборка.

«Очень красиво прилетело в Киев и пригород. В четыре утра прилетело на юго-восточную окраину Киева. Конкретики пока нет, но по косвенным данным (оцепление СБУ, иностранные «скорые») прилет или по какому-то из штабов, или по НАТОвским военным», – добавил Лебедев.

Также сопротивление сообщает об ударе по военной базе в районе сёл Климентовое и Залесное, которая используется для перегруппировки выходящих из Харьковской и Сумской областей подразделений и ремонта боевой техники. Там с недавних пор замечены небольшие подразделения иностранных наёмников, говорит Лебедев.