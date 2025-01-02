ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу ВПК Украины
Вооружённые силы России за прошедшие сутки провели атаку по объектам энергетики, обеспечивающих работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов», — говорится в сообщении.
Также в ведомстве добавили, что российские военные осуществили атаку по скоплениям живой силы ВСУ в 146 районах.
Ранее стало известно, что ВС РФ в 2024 году освободили 214 населённых пунктов в зоне проведения спецоперации и Курской области. Самыми значимыми успехами российских бойцов стали взятие Авдеевки, Угледара и Селидово. Наибольшее количество населённых пунктов было освобождено в ДНР — 157.
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