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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
2 января, 09:58

ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу ВПК Украины

Вооружённые силы России за прошедшие сутки провели атаку по объектам энергетики, обеспечивающих работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что российские военные осуществили атаку по скоплениям живой силы ВСУ в 146 районах.

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Ранее стало известно, что ВС РФ в 2024 году освободили 214 населённых пунктов в зоне проведения спецоперации и Курской области. Самыми значимыми успехами российских бойцов стали взятие Авдеевки, Угледара и Селидово. Наибольшее количество населённых пунктов было освобождено в ДНР — 157.

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Shutterstock / FOTODOM / kingma photos

Мария Любицкая
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