ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу ВПК Украины

Вооружённые силы России за прошедшие сутки провели атаку по объектам энергетики, обеспечивающих работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что российские военные осуществили атаку по скоплениям живой силы ВСУ в 146 районах.