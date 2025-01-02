«Практически без боёв»: На Украине пожаловались на новую тактику ВС РФ
Журналист Бутусов: ВСУ почти без боёв сдают населённые пункты российским военным
Главный редактор украинского издания «Цензор.нет», Юрий Бутусов, сообщил, что российские военнослужащие взяли под контроль множество населённых пунктов практически без сопротивления со стороны ВСУ. Он отметил, что это связано с отсутствием оборонительных позиций на флангах украинской армии.
«[Российским военным] удалось занять значительное количество населённых пунктов в этом [2024] году практически без боёв», — сказал Бутусов.
Бутусов добавил, что российские военнослужащие начали применять новую тактику. По его словам, они избегают уличных боёв и успешно продвигаются в обход позиций противника. Журналист также отметил, что города Селидово и Новогородовка в ДНР не были подготовлены к обороне, что привело к отсутствию защитных линий на их флангах.
Ранее сообщалось, что ВС РФ в 2024 году освободили 214 населённых пунктов в зоне проведения спецоперации и Курской области. Самыми значимыми успехами российских бойцов стали взятие Авдеевки, Угледара и Селидово. Наибольшее количество населённых пунктов было освобождено в ДНР — 157.
ТАСС / Алексей Коновалов