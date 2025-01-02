Главный редактор украинского издания «Цензор.нет», Юрий Бутусов, сообщил, что российские военнослужащие взяли под контроль множество населённых пунктов практически без сопротивления со стороны ВСУ. Он отметил, что это связано с отсутствием оборонительных позиций на флангах украинской армии.

«[Российским военным] удалось занять значительное количество населённых пунктов в этом [2024] году практически без боёв», — сказал Бутусов.

Бутусов добавил, что российские военнослужащие начали применять новую тактику. По его словам, они избегают уличных боёв и успешно продвигаются в обход позиций противника. Журналист также отметил, что города Селидово и Новогородовка в ДНР не были подготовлены к обороне, что привело к отсутствию защитных линий на их флангах.