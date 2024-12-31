В 2024 году Армия России освободила 214 населённых пунктов в зоне проведения спецоперации и Курской области. Самыми значимыми успехами российских бойцов стали взятие Авдеевки, Угледара и Селидово. Наибольшее количество населённых пунктов освобождено в ДНР — 157. Об этом сообщает РИА «Новости» на основе данных Минобороны РФ.

В январе ВС РФ освободили 3 населённых пункта, в феврале — пять. Весна началась для российских бойцов со взятия 4 населённых пунктов в ДНР и одного в Запорожской области. В апреле были освобождены Водяное, Первомайское, Богдановка, Новомихайловка, Новобахмутовка и Семёновка. Самый значительный успех отмечен в мае — 27 населённых пунктов. Июнь, июль и август тоже были удачными месяцами для Российской армии. За лето было взято 10, 16 и 19 населённых пунктов соответственно.

Самым успешным месяцем для российских солдат стал сентябрь. В первый месяц осени было освобождено 36 населённых пунктов. В ДНР от ВСУ удалось освободить 24 пункта, среди которых Новгородовка, Красногоровка, Желанное Первое и другие. В Курской области от украинской армии отбили Гордеевку, Краснооктябрьское, 10-й Октябрь и ещё девять населённых пунктов. В ЛНР удалось освободить Макеевку.

Также более 30 пунктов российские бойцы освободили под конец года. За декабрь в ДНР освободили 27 населённых пунктов, среди которых Ильинка, Пушкино и Новотроицкое. В Запорожской области под контроль взяли населённый пункт Новодаровка, в Харьковской — Лозовая и Загрызово, а в Курской — Дарьино, Плехово и Новоивановка.