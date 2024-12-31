В Минобороны отчитались об уничтожении 68 дронов ВСУ за ночь

Боевики киевского режима в ночь на 31 декабря запустили в направлении России 68 беспилотников. Дежурные силы противовоздушной обороны пресекли террористические атаки ВСУ, уничтожив все БПЛА над восемью регионами страны. О результативной работе ПВО отчитались в Минобороны РФ.

Больше всего дронов расчёты зенитных комплексов поразили в Брянской области, где свою погибель нашли 25 БПЛА. Ещё 17 дронов противник потерял в Республике Крым, 11 — в Краснодарском крае и 10 — под Смоленском. В Тверской области рухнули два беспилотника, а в Ростовской, Курской и Калужской — ещё по одному.