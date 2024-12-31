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Регион
30 декабря, 22:45

Атака безэкипажных катеров ВСУ отражена в Севастополе

Вооружённые силы Украины предприняли попытку атаковать объекты в прибрежной зоне Севастополя при помощи безэкипажных катеров в ночь на 31 декабря. К счастью, наши военные отразили угрозу.

«По предварительной информации, уничтожен один БЭК», — написал губернатор крымского города Михаил Развожаев.

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Менее часа назад Развожаев также сообщал об уничтожении двух украинских БПЛА над акваторией Чёрного моря. Он призвал Севастопольцев оставаться в безопасных местах.

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Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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