Атака безэкипажных катеров ВСУ отражена в Севастополе
Вооружённые силы Украины предприняли попытку атаковать объекты в прибрежной зоне Севастополя при помощи безэкипажных катеров в ночь на 31 декабря. К счастью, наши военные отразили угрозу.
«По предварительной информации, уничтожен один БЭК», — написал губернатор крымского города Михаил Развожаев.
Менее часа назад Развожаев также сообщал об уничтожении двух украинских БПЛА над акваторией Чёрного моря. Он призвал Севастопольцев оставаться в безопасных местах.
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