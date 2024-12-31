Силы ПВО поразили два украинских дрона над акваторией Чёрного моря

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал жителям крымского города причину громких хлопков, что раздались в ночь на 31 декабря. Сработали системы противовоздушной обороны, которые уничтожили над акваторией Чёрного моря два украинских БПЛА.

«Несмотря на то, что БПЛА сбиты над морем и на большой высоте, прошу сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах», — подчеркнул он.