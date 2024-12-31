Силы ПВО поразили два украинских дрона над акваторией Чёрного моря
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал жителям крымского города причину громких хлопков, что раздались в ночь на 31 декабря. Сработали системы противовоздушной обороны, которые уничтожили над акваторией Чёрного моря два украинских БПЛА.
«Несмотря на то, что БПЛА сбиты над морем и на большой высоте, прошу сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах», — подчеркнул он.
Атаки украинских дронов не прекращаются и в ДНР. Лишь за минувшую неделю система ПВО и РЭБ «Купола Донбасса» уничтожила 168 беспилотников ВСУ. Некоторые из них целились в гражданские объекты.
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