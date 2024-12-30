Озвучена недельная «добыча» системы ПВО и РЭБ «Купол Донбасса»

Только за последнюю неделю системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы Донецкой Народной Республики отразили 168 террористических атак беспилотников ВСУ на регион. Об эффективной работе «Купола Донбасса» отчитались в региональном УФСБ.

Как уточнили в управлении, все вражеские дроны были обнаружены и перехвачены над Донецком и Макеевкой. Также зафиксирована повышенная активность разведывательных БПЛА над техническими водными узлами в Будёновском и Ленинском районах административного центра.