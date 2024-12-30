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Регион
30 декабря, 04:25

Озвучена недельная «добыча» системы ПВО и РЭБ «Купол Донбасса»

ФСБ: «Купол Донбасса» сорвал 168 воздушных атак ВСУ на ДНР за неделю

Только за последнюю неделю системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы Донецкой Народной Республики отразили 168 террористических атак беспилотников ВСУ на регион. Об эффективной работе «Купола Донбасса» отчитались в региональном УФСБ.

Как уточнили в управлении, все вражеские дроны были обнаружены и перехвачены над Донецком и Макеевкой. Также зафиксирована повышенная активность разведывательных БПЛА над техническими водными узлами в Будёновском и Ленинском районах административного центра.

Отчёт официального представителя УФСБ по ДНР. Видео © Telegram / Штаб Обороны ДНР

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Напомним, что один из уничтоженных «Куполом Донбасса» украинских дронов пытался атаковать торговый центр «Галактика» в Макеевке. Другой БПЛА собирался ударить по Макеевскому машиностроительному заводу, но тоже был ликвидирован.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Naeblys

Тимур Хингеев
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