Взяли на таран: Российские морпехи уничтожили украинскую «Бабу-Ягу» в зоне СВО
МО РФ: Расчёт БПЛА морской пехоты уничтожил дрон ВСУ в Херсонской области
Во время разведки на Каховском направлении в Херсонской области оператор беспилотника морской пехоты Северного флота засёк украинский дрон «Баба-Яга» и успешно провёл операцию по его уничтожению. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны России.
Кадры уничтожения дрона ВСУ в Херсонской области, Видео © Telegram / Минобороны РФ
«Оценив обстановку, оператор дрона принял решение атаковать БПЛА противника, зашёл на удобную траекторию и протаранил вражеский беспилотник», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
По информации Минобороны, беспилотник ВСУ при падении не причинил вреда российским военным.
А ранее Life.ru писал, что силы ПВО и РЭБ отразили атаку 17 дронов ВСУ на Ростовскую область. Пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры не было. Что же касается обстановки на Каховском направлении, то губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Херсон, находящийся под контролем Киева, стал мёртвым городом. По словам главы региона, ему больно видеть текущую ситуацию в городе.
Telegram / Минобороны РФ