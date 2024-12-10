Херсон, находящийся под контролем Киева, стал мёртвым городом. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Можно сказать, что это мёртвый город, на улицах нет людей», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

По признанию Сальдо, ему больно видеть текущую ситуацию в Херсоне. Он отметил, что украинская пропаганда создаёт образ, который кардинально отличается от реальных событий, происходящих в городе.