«Больно на это смотреть»: Сальдо назвал мёртвым городом подконтрольный Киеву Херсон
Сальдо: Херсон под контролем Киева стал мёртвым городом
Херсон, находящийся под контролем Киева, стал мёртвым городом. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Можно сказать, что это мёртвый город, на улицах нет людей», — сказал он в беседе с РИА «Новости».
По признанию Сальдо, ему больно видеть текущую ситуацию в Херсоне. Он отметил, что украинская пропаганда создаёт образ, который кардинально отличается от реальных событий, происходящих в городе.
Ранее Life.ru сообщал, что российские военные ликвидировали крупный пункт временной дислокации ВСУ на Каховском направлении. Помощь с обнаружением противника оказали операторы дронов, передавшие артиллеристам точные координаты цели.
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