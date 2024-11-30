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30 ноября, 09:14

Крымские разведчики помогли херсонским артиллеристам разгромить крупное логово ВСУ

Сальдо: ВС РФ уничтожили крупный пункт дислокации ВСУ на Каховском направлении

Российские военные уничтожили крупный пункт временной дислокации ВСУ на Каховском направлении, обнаружить противника помогли оператор дронов, передавшие артиллеристам точные координаты цели. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Уничтожение места дислокации ВСУ. Видео © Telegram / Владимир Сальдо

«Операторы БПЛА Supercam S350 соединения разведки из Крыма обнаружили цель и незамедлительно передали координаты на командный пункт. Выполняя оперативно отданный приказ, артиллеристы нанесли точный удар из реактивных систем залпового огня, а расчёт беспилотника зафиксировал успешное поражение цели», — поделился он.

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Ранее Армия России нанесла удары по железной дороге в Ильичёвске (Черноморске), где в тот момент проходил состав с западным оружием. По предварительной информации, доставлялись ракеты ATACMS и Storm Shadow, привезённые из румынского порта Констанца.

Обложка ©

Telegram / Владимир Сальдо

Татьяна Миссуми
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