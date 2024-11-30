Крымские разведчики помогли херсонским артиллеристам разгромить крупное логово ВСУ

Российские военные уничтожили крупный пункт временной дислокации ВСУ на Каховском направлении, обнаружить противника помогли оператор дронов, передавшие артиллеристам точные координаты цели. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Уничтожение места дислокации ВСУ. Видео © Telegram / Владимир Сальдо

«Операторы БПЛА Supercam S350 соединения разведки из Крыма обнаружили цель и незамедлительно передали координаты на командный пункт. Выполняя оперативно отданный приказ, артиллеристы нанесли точный удар из реактивных систем залпового огня, а расчёт беспилотника зафиксировал успешное поражение цели», — поделился он.