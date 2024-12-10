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Регион
10 декабря, 06:51

«Готовятся к захвату»: Сальдо раскрыл, чего боятся ВСУ в Херсоне

Губернатор Сальдо: ВСУ готовят Херсон к противодействию российским войскам

Вероятность российского наступления заставляет подразделения ВСУ в Херсонской области быть начеку и готовиться. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо в интервью РИА «Новости».

Чиновник пояснил, что у ВСУ недостаточно сил даже на мелкие попытки перейти на левый берег Херсонской области, посему считать, что противник готовит наступление — не целесообразно.

«Не готовится он. Но в то же самое время он постоянно готовится к тому, что мы это сделаем», — сказал Сальдо.

Глава региона отметил, что ВСУ под Херсоном ослаблены, так как все их силы были перенаправлены в Курскую область. Всё правобережье готовится к российскому наступлению, чтобы пытаться противостоять. Сальдо отметил, что Херсон является русским городом, который обязательно будет освобождён.

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Недавно российские военные ликвидировали крупный пункт временной дислокации ВСУ на Каховском направлении. Помощь с обнаружением противника оказали операторы дронов, передавшие артиллеристам точные координаты цели.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Николай Рюмин
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