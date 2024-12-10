Выводят остатки: Стало известно о массовом бегстве ВСУ из Курахова

Украинские военные массово выводят остатки своих сил из Курахово в ДНР. Такую информацию ТАСС представили источники в силовых структурах.

«Если раньше они [ВСУ] пытались бежать малыми группами, то сейчас масштаб и частота другие. Таким образом остатки группировки пытаются вывести», — рассказал источник.

По его словам, бегство ВСУ обрело массовый характер. Однако в городе на данный момент остаются очаги сопротивления, добавил силовик.