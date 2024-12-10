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10 декабря, 05:21

Выводят остатки: Стало известно о массовом бегстве ВСУ из Курахова

ТАСС: Украинские военные массово выводят свои силы из Курахова

Украинские военные массово выводят остатки своих сил из Курахово в ДНР. Такую информацию ТАСС представили источники в силовых структурах.

«Если раньше они [ВСУ] пытались бежать малыми группами, то сейчас масштаб и частота другие. Таким образом остатки группировки пытаются вывести», — рассказал источник.

По его словам, бегство ВСУ обрело массовый характер. Однако в городе на данный момент остаются очаги сопротивления, добавил силовик.

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«Солнцепёк» испепелил тайное логово ВСУ с десятками военных в районе Курахово

Ранее стало известно, что российские войска практически взяли в кольцо до трёх бригад ВСУ на подконтрольных Киеву территориях ДНР. Если украинским бойцам не удастся прорвать окружение, то все они окажутся в «огненном котле»

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Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Оксана Попова
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