Выводят остатки: Стало известно о массовом бегстве ВСУ из Курахова
ТАСС: Украинские военные массово выводят свои силы из Курахова
Украинские военные массово выводят остатки своих сил из Курахово в ДНР. Такую информацию ТАСС представили источники в силовых структурах.
«Если раньше они [ВСУ] пытались бежать малыми группами, то сейчас масштаб и частота другие. Таким образом остатки группировки пытаются вывести», — рассказал источник.
По его словам, бегство ВСУ обрело массовый характер. Однако в городе на данный момент остаются очаги сопротивления, добавил силовик.
Ранее стало известно, что российские войска практически взяли в кольцо до трёх бригад ВСУ на подконтрольных Киеву территориях ДНР. Если украинским бойцам не удастся прорвать окружение, то все они окажутся в «огненном котле»
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