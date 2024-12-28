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Регион
28 декабря, 09:33

Более сотни украинских дронов сбила российская ПВО за сутки

Силы ПВО РФ за сутки сбили 104 беспилотника ВСУ, половину из них — вне зоны СВО

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшие сутки сбили три снаряда РСЗО HIMARS, а также 104 дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 28 декабря.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции», — указано в сообщении.

В оборонном ведомстве дополнили, что с начала проведения спецоперации (СВО) ВС РФ уничтожили 650 самолётов, 283 вертолёта, 38 752 БПЛА, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 072 танка и других боевых бронированных машин, 1 504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 20 058 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 29 603 единицы специальной военной автомобильной техники.

Дроны ВСУ снова атаковали Белгородскую область, есть пострадавшие
Дроны ВСУ снова атаковали Белгородскую область, есть пострадавшие

А ранее Life.ru писал, что силы ПВО и РЭБ отразили атаку 17 дронов ВСУ на Ростовскую область. Пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры не было.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Дарья Нарыкова
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