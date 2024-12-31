Топливно-энергетический комплекс вспыхнул под Смоленском после атаки БПЛА ВСУ

В Ярцевском районе Смоленской области на объекте топливно-энергетического комплекса произошёл пожар. Глава муниципалитета Роман Захаров сообщил, что причиной возгорания стала атака украинских беспилотников.

«В настоящее время на месте происшествия работают расчёты МЧС и ликвидируют открытое пламя», — отметил чиновник.

Захаров подчеркнул, что компетентные органы и спецслужбы уже занимаются расследованием данной ситуации. Глава района лично прибыл на место происшествия и пообещал информировать о любых изменениях обстановки.