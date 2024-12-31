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Регион
31 декабря, 02:44

Топливно-энергетический комплекс вспыхнул под Смоленском после атаки БПЛА ВСУ

В Ярцевском районе Смоленской области на объекте топливно-энергетического комплекса произошёл пожар. Глава муниципалитета Роман Захаров сообщил, что причиной возгорания стала атака украинских беспилотников.

«В настоящее время на месте происшествия работают расчёты МЧС и ликвидируют открытое пламя», — отметил чиновник.

Захаров подчеркнул, что компетентные органы и спецслужбы уже занимаются расследованием данной ситуации. Глава района лично прибыл на место происшествия и пообещал информировать о любых изменениях обстановки.

Атака безэкипажных катеров ВСУ отражена в Севастополе
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Напомним, что незадолго до возгорания ТЭК губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщал об опасности атаки БПЛА. Он призвал жителей региона избегать открытых пространств.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Артём Гапоненко
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