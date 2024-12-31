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Регион
31 декабря, 01:41

Опасность атаки беспилотников объявлена в Смоленской области

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об опасности атаки украинских беспилотников на регион. Он призвал жителей сохранять спокойствие и избегать открытых пространств.

«При обнаружении частей БПЛА не приближайтесь к ним и сообщите о находке по телефонам экстренных служб», — написал чиновник в Telegram.

Захарова жёстко осудила атаку ВСУ на Алёшкинскую больницу в Херсонской области
Захарова жёстко осудила атаку ВСУ на Алёшкинскую больницу в Херсонской области

Ранее ВСУ попытались атаковать Севастополь. Силы ПВО уничтожили несколько дронов над акваторией Чёрного моря. На дно отправился и безэкипажный катер противника.

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Telegram / Генеральний штаб ЗСУ

Илья Пушкарев
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