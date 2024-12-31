Опасность атаки беспилотников объявлена в Смоленской области

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об опасности атаки украинских беспилотников на регион. Он призвал жителей сохранять спокойствие и избегать открытых пространств.

«При обнаружении частей БПЛА не приближайтесь к ним и сообщите о находке по телефонам экстренных служб», — написал чиновник в Telegram.