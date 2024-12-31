ГСМ разлились и загорелись на нефтебазе под Смоленском из-за падения дрона

Обломки сбитого силами ПВО украинского беспилотника рухнули на нефтебазу в Ярцевском районе Смоленской области. В результате произошёл разлив топлива и началось возгорание горюче-смазочных материалов, проинформировал губернатор региона Василий Анохин.

По словам главы района, который лично прибыл на место инцидента, расчёты МЧС уже вступили в борьбу с открытым пламенем. Компетентные органы и специальные службы начали расследование произошедшего.