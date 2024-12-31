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Регион
31 декабря, 03:04

ГСМ разлились и загорелись на нефтебазе под Смоленском из-за падения дрона

Обломки сбитого силами ПВО украинского беспилотника рухнули на нефтебазу в Ярцевском районе Смоленской области. В результате произошёл разлив топлива и началось возгорание горюче-смазочных материалов, проинформировал губернатор региона Василий Анохин.

«В настоящее время спасательные службы осуществляют локализацию последствий. Угрозы жилым объектам нет», — отметил он.

Опасность атаки беспилотников объявлена в Смоленской области
Опасность атаки беспилотников объявлена в Смоленской области

По словам главы района, который лично прибыл на место инцидента, расчёты МЧС уже вступили в борьбу с открытым пламенем. Компетентные органы и специальные службы начали расследование произошедшего.

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Shutterstock / FOTODOM / vichie81

Илья Пушкарев
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