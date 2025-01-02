Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 января, 06:19

Польский наёмник попал в плен к российским военным в ДНР

РИА «Новости»: В ДНР взяли в плен воевавшего за ВСУ поляка

Российские военные взяли в плен польского наёмника, воевавшего за ВСУ, на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на командира одного из российский подразделений.

«Бойцы добровольческого корпуса взяли в плен гражданина Польши, который воевал на стороне украинских боевиков», — говорится в материале.

В агентстве также пообещали позже опубликовать видеозапись с допросом военнопленного.

Прожжённому в боях американцу из «Грузинского легиона»* ВСУ прилетел удар возмездия
Прожжённому в боях американцу из «Грузинского легиона»* ВСУ прилетел удар возмездия

Ранее Life.ru рассказывал о том, как в плен Армии России в районе Дзержинска попал британский солдат Хейден Дэвис. Он несколько недель укрывался в блиндаже и был ранен ударом дрона ВСУ. Периодически ему приходилось выбираться за едой, во время одной из таких вылазок он встретил российского бойца, который вынес его на себе из-под обстрела в безопасное место.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / CC7

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Польша
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar