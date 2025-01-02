Польский наёмник попал в плен к российским военным в ДНР
РИА «Новости»: В ДНР взяли в плен воевавшего за ВСУ поляка
Российские военные взяли в плен польского наёмника, воевавшего за ВСУ, на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на командира одного из российский подразделений.
«Бойцы добровольческого корпуса взяли в плен гражданина Польши, который воевал на стороне украинских боевиков», — говорится в материале.
В агентстве также пообещали позже опубликовать видеозапись с допросом военнопленного.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как в плен Армии России в районе Дзержинска попал британский солдат Хейден Дэвис. Он несколько недель укрывался в блиндаже и был ранен ударом дрона ВСУ. Периодически ему приходилось выбираться за едой, во время одной из таких вылазок он встретил российского бойца, который вынес его на себе из-под обстрела в безопасное место.
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