Российские военные взяли в плен польского наёмника, воевавшего за ВСУ, на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на командира одного из российский подразделений.

Ранее Life.ru рассказывал о том, как в плен Армии России в районе Дзержинска попал британский солдат Хейден Дэвис. Он несколько недель укрывался в блиндаже и был ранен ударом дрона ВСУ. Периодически ему приходилось выбираться за едой, во время одной из таких вылазок он встретил российского бойца, который вынес его на себе из-под обстрела в безопасное место.