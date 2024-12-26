Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил 31-летнего американского легионера ВСУ Александра Гранта Тобиассена, которого признали виновным по статье о наёмничестве. Об этом сообщает Прокуратура ДНР.

Суд постановил, что Тобиассен в 2017 году попал на Украину через польский приграничный пункт. Там прожжённый в боях вояка присоединился к ВСУ в качестве наёмника, вступив в так называемый «Грузинский национальный легион»*, а в 2021 году примкнул к 36-й отдельной бригаде морской пехоты украинских ВС.

Известно, что Тобиассен служил в Национальной гвардии США. У него за плечами опыт участия в боевых действиях в Афганистане, Ираке и Сирии. Сам он говорит, что является потомком украинских эмигрантов. Сначала хотел вступить «Правый сектор»*, но в итоге передумал, посчитав, что его деяния не соответствуют западным ценностям.

Его гонорар в качестве наёмника ВСУ к настоящему моменту достиг около 12,8 миллиона, если считать в рублях.

«С учётом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Тобиассена к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказано в публикации.

Ранее под Краматорском в ДНР в плен к российским войскам сдался первый австралийский наёмник. Вытащить его оттуда сразу же попытался исполняющий обязанности министра иностранных дел Австралии Марк Дрейфус, направивший в Москву запрос о его задержании.