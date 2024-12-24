Штурмовая группа горного мотострелкового соединения группировки «Центр» ВС РФ на Кураховском направлении во время операции по захвату наткнулись в опорном пункте на польских легионеров, которые устроили чаепитие. Об этом сообщил в беседе с РИА «Новости» командир роты с позывным Кобра.

«Он (польский наёмник) сидел чай пил, и они не успели сработать. Мы сказали им: «Подымайте руки в гору, сдавайтесь». А они по-русски не соображают», — рассказал командир.

Один из поляков внезапно открыл огонь, в результате чего на месте положили весь отряд, добавил Кобра.