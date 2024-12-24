Отряд из польских наёмников ВСУ погиб во время чаепития из-за незнания русского
Штурмовики российского «Центра» ликвидировали польских наёмников ВСУ, которые пили чай
Солдаты пьют чай в окопе. Фото © Life.ru / Kandinsky 3.1
Штурмовая группа горного мотострелкового соединения группировки «Центр» ВС РФ на Кураховском направлении во время операции по захвату наткнулись в опорном пункте на польских легионеров, которые устроили чаепитие. Об этом сообщил в беседе с РИА «Новости» командир роты с позывным Кобра.
«Он (польский наёмник) сидел чай пил, и они не успели сработать. Мы сказали им: «Подымайте руки в гору, сдавайтесь». А они по-русски не соображают», — рассказал командир.
Один из поляков внезапно открыл огонь, в результате чего на месте положили весь отряд, добавил Кобра.
Но существует в украинской армии проблема и посерьёзнее несвоевременных чаепитий. Ранее командир роты ВСУ заявил, что 70% солдат не могут уснуть, не опрокинув на ночь стопку самогона. Звучит это не так критично, но спросонья, по его словам, они не готовы функционировать, пока не выпьют ещё две рюмки, для разгона организма.