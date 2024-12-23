100 грамм для здоровья: Командиры ВСУ пожаловались на алкоголиков в рядах армии
Командиры ВСУ заявили, что 70% личного состава выпивают алкоголь, чтобы уснуть
Командиры ВСУ рассказали об алкоголиках в составе украинской армии. По словам командира роты Дмитрия, 70% бойцов не могут уснуть без 50 граммов на ночь. Однако проблемой это не является. Трудности начинаются, когда солдат без лечебных 100 граммов не может встать, передаёт интернет-газета «Страна.ua».
«Была ситуация: я за продовольствием отправлял проверенного, надёжного человека. Он однажды привёз ребятам посылки с почты. Никаких бутылок алкоголя не было. А ребята напились. Я к их минералке — а там такой самогон, что горел не хуже смазки», — поделился Дмитрий.
Своё право на стопку самогона солдаты украинской армии отстаивают рьяно. Так, лейтенанта взвода после обыска бойцов на наличие самогона чуть не убили. Украинцы повалили его на землю и приказали «успокоиться». По мнению сержанта 93 бригады Олега, около 80% таких солдат были алкоголиками и до армии.
Страшные последствия от самогонки наступают, когда солдаты выходят пьяными на передовую. Так, была ситуация, когда на позиции напились трое бойцов. Их пришлось снимать и ставить туда других солдат. Нередко трезвые товарищи пьяных бойцов погибают вместе с ними.
Ранее украинские бойцы пожаловались на снег, слякоть и крыс в Курской области. ВСУ были вынуждены перейти в оборону. Российская армия имеет значительное преимущество в личном составе, вооружении и военной технике.
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