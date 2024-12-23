Командиры ВСУ рассказали об алкоголиках в составе украинской армии. По словам командира роты Дмитрия, 70% бойцов не могут уснуть без 50 граммов на ночь. Однако проблемой это не является. Трудности начинаются, когда солдат без лечебных 100 граммов не может встать, передаёт интернет-газета «Страна.ua».

«Была ситуация: я за продовольствием отправлял проверенного, надёжного человека. Он однажды привёз ребятам посылки с почты. Никаких бутылок алкоголя не было. А ребята напились. Я к их минералке — а там такой самогон, что горел не хуже смазки», — поделился Дмитрий.

Своё право на стопку самогона солдаты украинской армии отстаивают рьяно. Так, лейтенанта взвода после обыска бойцов на наличие самогона чуть не убили. Украинцы повалили его на землю и приказали «успокоиться». По мнению сержанта 93 бригады Олега, около 80% таких солдат были алкоголиками и до армии.

Страшные последствия от самогонки наступают, когда солдаты выходят пьяными на передовую. Так, была ситуация, когда на позиции напились трое бойцов. Их пришлось снимать и ставить туда других солдат. Нередко трезвые товарищи пьяных бойцов погибают вместе с ними.