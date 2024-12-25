Захарова ответила на вопрос о задержании австралийского наёмника в зоне СВО
Захарова: Австралия обратилась к РФ по задержанию австралийского наемника
Российский МИД подтвердил получение запроса от австралийских властей касательно их соотечественника, предположительно пойманного в ходе военной операции на Украине. Такое заявление прозвучало от Марии Захаровой в ходе пресс-конференции.
Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что сейчас идет процесс верификации данных о захваченном австралийце. Российская сторона во взаимодействии с профильными структурами отслеживает развитие событий и готова к открытому диалогу при появлении достоверных сведений.
Захарова подчеркнула, что если информация найдет подтверждение, ответственность ляжет на правительство Австралии, которое не препятствует участию своих граждан в боевых действиях на украинской стороне. При этом дипломат отметила отсутствие признаков смягчения недружественной позиции Австралии по отношению к Москве.
В завершение она добавила, что руководство Австралии продолжает действовать в русле антироссийской политики западных государств, не проявляя самостоятельности в принятии решений.
Напомним, в ходе военных действий в районе Краматорска силам ДНР удалось пленить гражданина Австралии. Речь идёт о 32-летнем Оскаре Дженкинсе, чья судьба незамедлительно привлекла внимание австралийского правительства в лице временно исполняющего обязанности главы МИД Марка Дрейфуса. Журналисты из Австралии выяснили подробности биографии Дженкинса: он получил образование в Мельбурне, после чего в 2015 году перебрался в КНР, где преподавал в одном из учебных заведений города Тяньцзинь.
Telegram/МИД России