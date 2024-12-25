Российский МИД подтвердил получение запроса от австралийских властей касательно их соотечественника, предположительно пойманного в ходе военной операции на Украине. Такое заявление прозвучало от Марии Захаровой в ходе пресс-конференции.

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что сейчас идет процесс верификации данных о захваченном австралийце. Российская сторона во взаимодействии с профильными структурами отслеживает развитие событий и готова к открытому диалогу при появлении достоверных сведений.

Захарова подчеркнула, что если информация найдет подтверждение, ответственность ляжет на правительство Австралии, которое не препятствует участию своих граждан в боевых действиях на украинской стороне. При этом дипломат отметила отсутствие признаков смягчения недружественной позиции Австралии по отношению к Москве.

В завершение она добавила, что руководство Австралии продолжает действовать в русле антироссийской политики западных государств, не проявляя самостоятельности в принятии решений.