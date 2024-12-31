«Он буквально вынес меня»: Британский наёмник рассказал, как российский боец спас его в зоне СВО

Российский боец спас британского наёмника ВСУ Хейдена Дэвиса в зоне специальной военной операции (СВО) во время обстрелов у Дзержинска (украинское название — Торецк) в ДНР. Британец рассказал об этом на видео, опубликованном в телеграм-канале «Соловьёв LIVE».

Британский наёмник Дэвис рассказал, как российский боец спас его в зоне СВО. Видео © Telegram / «Соловьёв LIVE»

Дэвис рассказал, что его ранил украинский беспилотник. Несколько недель британец прятался в блиндаже, лишь изредка выбираясь за едой. Однажды во время подобной вылазки начался сильный обстрел и наёмник забежал в здание, где увидел российского бойца.

«Я услышал взрывы и забежал прямо в здание. Увидел другого парня. Он был весь запыхавшийся. Парень закричал: «Быстрее, сюда!» Я понял по форме, что это русский <…> Он буквально вынес меня в безопасное место, когда по нам начали работать дроны и артиллерия», — признался Дэвис

Британец призвал иностранных наёмников не приезжать на Украину, ведь кроме смерти их там ничего не ждёт.

Уточняется, что Дэвис родом из Саутгемптона. Служил в Армии Соединённого Королевства оператором ПТУРа, но оттуда его выгнали за употребление наркотиков. Затем мужчина отправился на Украину, где попал в плен, сдавшись. Теперь его судьбу определит суд.