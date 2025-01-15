Военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине продлили до 9 мая

Верховная Рада Украины поддержала предложение Владимира Зеленского о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране ещё на 90 дней. Теперь законопроекты будут действовать до 9 мая, сообщает издание «Страна.ua».

«Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации», – говорится в сообщении.

Всего поддержали идею 315 депутатов, ни один не проголосовал против. А 11 нардепов решили воздержаться от голосования. Напомним, что срок предыдущего продления истекает 7 февраля.