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15 января, 10:24

Военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине продлили до 9 мая

Верховная Рада поддержала продление военного положения и мобилизации до 9 мая

Верховная Рада Украины поддержала предложение Владимира Зеленского о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране ещё на 90 дней. Теперь законопроекты будут действовать до 9 мая, сообщает издание «Страна.ua».

«Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации», – говорится в сообщении.

Всего поддержали идею 315 депутатов, ни один не проголосовал против. А 11 нардепов решили воздержаться от голосования. Напомним, что срок предыдущего продления истекает 7 февраля.

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Ранее в Верховной Раде предложили отправлять на фронт военных пенсионеров. Все, кто сейчас находятся в запасе, могут вернуться в ряды ВСУ. Такое пополнение в армии сможет значительно усилить её ряды. Кроме того, на фронт также могут отправить работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, полиции и других силовых структур.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Наталья Афонина
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