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15 января, 09:33

Верховная Рада решила обязать украинские СМИ удалять негатив о чиновниках

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Верховная рада планирует ввести обязательство для СМИ удалять негативные комментарии о чиновниках. На Украине предлагают установить правило, согласно которому онлайн-издания должны удалять негативные высказывания читателей под публикациями в течение трех дней после получения судебного решения, жалобы или предписания Нацсовета. В противном случае редакции могут быть привлечены к ответственности.

Законопроект под номером 11321, инициированный, среди прочих, главой комитета по свободе слова Ярославом Юрчишиным, был принят 14 января, как сообщает украинская «Судебно-юридическая газета». Изначально законопроект касался распространения недостоверной информации, однако Большая Палата Верховного Суда страны ранее установила, что негативная информация о человеке может быть признана недостоверной, если распространитель не сможет её опровергнуть (презумпция добропорядочности). Суд указал, что негативной следует считать информацию, утверждающую о нарушении лицом норм законодательства или о действиях, которые могут расцениваться как нарушение морали, общепринятых норм поведения или неэтичное поведение в различных сферах. Такая информация может затрагивать право истца на уважение его достоинства, чести и деловой репутации.

Кроме того, законопроект требует от СМИ не только точно передавать слова чиновников, но и пересказывать их без искажений, чтобы избежать ответственности. В настоящее время достаточно просто дословно цитировать высказывание.

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А ранее на Украине предложили ввести военную цензуру. Таким образом власти хотят пресечь публикации о коррупции и произволе в территориальных центрах комплектования (ТЦК) — аналогах российских военкоматов. В частности, имеются в виду сообщения о том, как людей хватают на улицах и отправляют на фронт без должной подготовки.

Марина Фещенко
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