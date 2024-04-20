В Раде предложили ввести военную цензуру на Украине

Украине необходима военная цензура, чтобы бороться с деятельностью, подрывающей функционирование государства. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

"Я, как глава комитета, вынужден задумываться в том числе и про военную цензуру. Потому что военная цензура — это же не только контентные ограничения, это ещё и дополнительные полномочия", — сказал он.

Парламентарий прямо признал, что это необходимо для поиска людей, которые пишут о коррупции и произволе в территориальных центрах комплектования (ТЦК) — аналогах российских военкоматов. В частности, он имеет в виду сообщения о том, как людей "хватают на улицах" и отправляют на фронт без должной подготовки.