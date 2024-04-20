В Раде предложили ввести военную цензуру на Украине
Депутат Верховной рады Потураев предложил ввести на Украине военную цензуру
Украине необходима военная цензура, чтобы бороться с деятельностью, подрывающей функционирование государства. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.
"Я, как глава комитета, вынужден задумываться в том числе и про военную цензуру. Потому что военная цензура — это же не только контентные ограничения, это ещё и дополнительные полномочия", — сказал он.
Парламентарий прямо признал, что это необходимо для поиска людей, которые пишут о коррупции и произволе в территориальных центрах комплектования (ТЦК) — аналогах российских военкоматов. В частности, он имеет в виду сообщения о том, как людей "хватают на улицах" и отправляют на фронт без должной подготовки.
Напомним, 16 апреля Владимир Зеленский подписал резонансный закон, ужесточающий мобилизацию на Украине. Документ, который вступит в силу в мае, обязывает всех военнообязанных под угрозой наказания обновить данные в ТЦК. Параллельно с этим закон не устанавливает сроки демобилизации.
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