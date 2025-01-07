Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал «наркотическим сном» нынешнее состояние украинцев. К «одурманиванию» граждан Незалежной привели действия внешних сил, направленные на разрыв России и Украины, заявил патриарх в рождественском интервью в эфире телеканала «Россия-1».

«Сам факт, что так легко удалось, несмотря на эти связи [тесные связи между русскими и украинцами], возбудить ненависть и довести дело до вооружённого конфликта, конечно, свидетельствует о том, что очень большие силы были брошены на одурманивание украинского народа. Но верю, что этот дурман — кратковременное явление, подобно наркозу. Потом человек просыпается после наркотического сна и начинает возвращаться к реальности, в том числе и подвергая сомнению те видения, которые во время этого наркотического сна он переживал», — подчеркнул священнослужитель.

Патриарх Кирилл выразил надежду, что у украинцев спадёт наваждение, и они осознают, что в отношении их велась «специальная операция внешних сил, направленная на разрыв единого народа», вышедшего из общей киевской купели крещения. По словам предстоятеля РПЦ, будущему «прозрению» украинцев и прекращению «междоусобной брани» должны будут способствовать общие история, культура и вера граждан двух государств.

«Но для того, чтобы как можно быстрее это произошло, важно, чтобы — откровенно вам скажу — поменялась политическая ориентация украинских властей. Потому что оттуда же идут все сигналы — не «снизу» же они идут — на борьбу с Россией, на создание из России образа врага», — указал он.

Патриарх дополнил, что на Украине и сегодня живёт много людей, которые мечтают о скором завершении конфликта и достижения мира с РФ. По его словам, не все осмеливаются открыто об этом заявить, так как это может повлечь репрессии со стороны властей Незалежной.